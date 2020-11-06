Вибори президента США: у Трампа заявили про порушення у ряді штатів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

У передвиборному штабі чинного президента США Дональда Трампа заявили про порушення при підрахунку результатів виборів у ряді штатів. Також штаб вважає невірними прогнози про перемогу демократа Джо Байдена.

Про це сказано в заяві штабу.

"Помилкові прогнози про перемогу Джо Байдена засновані на результатах у чотирьох штатах, які ще далекі від остаточних", - наголошується у ньому.

У Трампа дотримуються думки, що при перерахунку голосів у Джорджії будуть виявлені "неналежним чином зібрані" бюлетені, у результаті чого з'ясується, що переможцем там є Трамп.

Також у штабі стверджують, що в Неваді і Пенсільванії була велика кількість порушень. У Трампа впевнені в його перемозі в Арізоні.

"Байден покладається на ці штати у своїх фальшивих претензіях на Білий дім. Коли (результати, - ред.) виборів будуть остаточними, президент Трамп буде переобраний", - сказано в заяві.

Відзначимо, раніше кілька представників Республіканської партії США не підтримали Трампа у висловлюваннях про шахрайство на виборах. На їхню думку, позиція глави Білого дому шкодить Сполученим Штатам.

Як писало РБК-Україна, лідер Демократичної партії Джо Байден лідирує у штаті Пенсільванія. Там він може отримати 20 голосів вибірників.

Також повідомлялося, що глава демократів перехопив лідерство в ключовому штаті Джорджія. Він уже відривається від чинного президента майже на тисячу голосів.