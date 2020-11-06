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Республіканці розкритикували заяву Трампа про фальшиві голоси

П'ятниця 06 листопада 2020 11:21
Республіканці розкритикували заяву Трампа про фальшиві голоси
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрій Козловський

Кілька представників Республіканської партії США не підтримали президента Дональда Трампа у висловлюваннях про шахрайство на президентських виборах. Вони вважають, що позиція глави Білого дому шкодить Сполученим Штатам.

Про це повідомляє dpa international.

Зокрема, Трампа розкритикували конгресмен від штату Іллінойс Адам Кінзингер, губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган, конгресмен з Мічигану Пол Мітчелл і сенатор Пенсильванії Пет Тумі.

За словами Кінзингера, позиція Трампа стає схожою на "божевілля", адже всі сумніви щодо шахрайства повинні розглядатися в рамках правової системи. Крім того, Хоган заявив, що коментарі Трампа "підривають демократичний процес країни".

У свою чергу Пол Мітчелл заявив, що такі висловлювання Трампа шкодять демократії США.

"Якщо хтось має докази протиправної діяльності, їх потрібно надати і вирішити. Все, що робиться без цього врахування, шкодить цілісності наших виборів, і є небезпечним для нашої демократії", - сказав він.

Крім того, Пет Тумі сказав, що не бачить жодних доказів масштабного шахрайства.

Нагадаємо, у четвер Трамп повідомив, що збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає демократ Джо Байден. Нібито є докази фальсифікації і шахрайства на виборах його опонента.

Крім того, Трамп заявив, що результат президентських виборів в Сполучених Штатах повинен буде вирішити Верховый суд.

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