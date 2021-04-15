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Пенсії з початку року зросли на 6,2%: скільки в середньому виплачують в Україні

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Таким чином, за квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2% (на 1 січня 2021 року середній розмір пенсій становив 3 507,51 гривень).

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З переобрахованих розмір пенсій буде підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2020 рік середній розмір пенсій в Україні зріс на 424,53 гривень або на 13,8% до 3 507,51 гривень. Інфляція за рік склала 5,0%.

Відзначимо, споживчі ціни у березні 2021 року у порівнянні з лютим, виросли на 1,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,1%.

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