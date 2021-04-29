Пенсії чорнобильцям хочуть підвищити: Рада схвалила закон за основу

"За" проголосували 340 нардепів.

Відповідно до цього закону, пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12270 грн, будуть підвищені до 16080 грн. Пенсіонерам з числа учасників ліквідаторів другої групи інвалідності - з 10967 до 12987 грн, для третьої - з 8129 до 8917 грн. Таке підвищення буде стосуватися 39481 пенсіонера.

У пояснювальній записці наголошується, що документ потребує додаткових видатків з державного бюджету у розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік (для виплат у липні - грудні).

"З урахуванням індексації пенсійних виплат у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1 158 млн грн на рік (10-відсоткова індексація), у 2023 році - відповідно 1 262 млн грн на рік (9-відсоткова індексація)", - сказано у ній.