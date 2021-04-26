Пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС можуть зрости: Рада розгляне питання у четвер

Пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції можуть зрости. Верховна рада планує розглянути відповідний законопроект №4555 у ході позачергового засідання у четвер.

Про це повідомила глава комітету з питань соцполітики Галина Третьякова під час погоджувальної ради ВР.

"Законопроект №4555 планується на позачергову сесію на четвер. Я думаю, що ми зберемо підписи для цієї сесії. Хочу повідомити, що відповідно до цього закону пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12270 грн, будуть підвищені до 16080 грн. Пенсіонерам з числа учасників ліквідаторів другої групи інвалідності - з 10967 до 12987 грн, для третьої - з 8129 до 8917 грн", - поінформувала парламентар.

За її словами, підвищення буде стосуватися 39481 пенсіонера.

Третьякова додала, що комітет з питань соцполітики буде рекомендувати прийняти документ за основу.