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Пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС можуть зрости: Рада розгляне питання у четвер

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 13:19
Пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС можуть зрости: Рада розгляне питання у четвер Фото: пенсії для чорнобильців можуть зрости (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції можуть зрости. Верховна рада планує розглянути відповідний законопроект №4555 у ході позачергового засідання у четвер.

Про це повідомила глава комітету з питань соцполітики Галина Третьякова під час погоджувальної ради ВР.

"Законопроект №4555 планується на позачергову сесію на четвер. Я думаю, що ми зберемо підписи для цієї сесії. Хочу повідомити, що відповідно до цього закону пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12270 грн, будуть підвищені до 16080 грн. Пенсіонерам з числа учасників ліквідаторів другої групи інвалідності - з 10967 до 12987 грн, для третьої - з 8129 до 8917 грн", - поінформувала парламентар.

За її словами, підвищення буде стосуватися 39481 пенсіонера.

Третьякова додала, що комітет з питань соцполітики буде рекомендувати прийняти документ за основу.

Нагадаємо, на початку квітня Конституційний суд визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. Це перше рішення суду з початку конституційної кризи.

Як писало РБК-Україна, в кінці 2020 року Кабінет міністрів пропонував підвищити пенсії чорнобильцям.

Так, у липні 2018 року Конституційний суд України прийняв рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям.

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