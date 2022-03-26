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Завдяки індексації пенсії українців в середньому зросли на 380 гривень

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Україна, Субота 26 березня 2022 11:00
Завдяки індексації пенсії українців в середньому зросли на 380 гривень Фото: Пенсії в Україні завдяки індексації зросли на 380 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсії українців в результаті індексації з 1 березня 2020 року в середньому зросли на 380 гривень. Підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, "цивільні" пенсії зросли в середньому майже на 360 гривень.

Також люди отримали:

  • підвищення результатів індексації до мінімальної межі 100 грн - 1,03 млн одержувачів;
  • щомісячну доплату в розмірі 135 грн пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію - 0,66 млн одержувачів;
  • проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком від 75 до 80 років - 0,86 млн одержувачів;
  • проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком 80 років і старше - 1,35 млн одержувачів;
  • доплату до мінімальної пенсійної виплати:
    • в розмірі 2100 грн - 1,05 млн одержувачів;
    • в розмірі 2300 грн - 1,33 млн одержувачів.

Середній розмір підвищення "військових" пенсій склав 787 гривень. При цьому, за видами пенсій:

  • за вислугу років підвищення отримали 368 333 одержувачі в середньому на 837 гривень;
  • по інвалідності підвищення отримали 39 235 одержувачів в середньому на 995 гривень;
  • в разі втрати годувальника підвищення отримали 79 228 одержувачів в середньому на 451 гривень.

Крім того, збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

Перерахунок пенсій проведено 4 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 гривень.

При цьому, середній розмір підвищення пенсій:

  • особам з інвалідністю 1 групи склав 1163 гривні;
  • особам з інвалідністю 2 групи склав 558 гривень;
  • особам з інвалідністю 3 групи склав 879 гривень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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