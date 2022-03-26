Завдяки індексації пенсії українців в середньому зросли на 380 гривень

Фото: Пенсії в Україні завдяки індексації зросли на 380 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсії українців в результаті індексації з 1 березня 2020 року в середньому зросли на 380 гривень. Підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, "цивільні" пенсії зросли в середньому майже на 360 гривень. Також люди отримали: підвищення результатів індексації до мінімальної межі 100 грн - 1,03 млн одержувачів;

щомісячну доплату в розмірі 135 грн пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію - 0,66 млн одержувачів;

проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком від 75 до 80 років - 0,86 млн одержувачів;

проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком 80 років і старше - 1,35 млн одержувачів;

доплату до мінімальної пенсійної виплати: в розмірі 2100 грн - 1,05 млн одержувачів; в розмірі 2300 грн - 1,33 млн одержувачів.

Середній розмір підвищення "військових" пенсій склав 787 гривень. При цьому, за видами пенсій: за вислугу років підвищення отримали 368 333 одержувачі в середньому на 837 гривень;

по інвалідності підвищення отримали 39 235 одержувачів в середньому на 995 гривень;

в разі втрати годувальника підвищення отримали 79 228 одержувачів в середньому на 451 гривень. Крім того, збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. Перерахунок пенсій проведено 4 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 гривень. При цьому, середній розмір підвищення пенсій: особам з інвалідністю 1 групи склав 1163 гривні;

особам з інвалідністю 2 групи склав 558 гривень;

особам з інвалідністю 3 групи склав 879 гривень.