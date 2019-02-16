Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером США

Порошенко та Пенс обговорили співпрацю між Україною та США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс назвал Украину надежным стратегическим партнером. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами в сфере обороны, в частности, поставках Украине всех типов оружия.

Также, Порошенко и Пенс обсудили координацию относительно санкций против РФ за агрессию в Керченском проливе.

"В Мюнхене с Пенсом также тщательно обсудили координацию наших усилий по реакции на агрессию РФ в Керченском проливе. А также - дальнейшие действия по введению санкций в отношении РФ и координации этих санкций с Евросоюзом", - написал президент в Twitter.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность за финансовую помощь Украине в размере 700 млн долларов, которые были дополнительно направлены стране Конгрессом США.

Напомним, ранее во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины. Также стороны обсудили введение "Азовского пакета" санкций против РФ.

Ранее, президент Порошенко обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом на ближайший период.