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Мюнхенська конференція: Кличко зустрівся з Волкером

Новини » Політика    16.02.2019 - 13:32
Мюнхенська конференція: Кличко зустрівся з Волкером
Фото: Віталій Кличко і Курт Волкер (kiev.klichko.org)

Кличко взяв участь у офіційному відкритті конференції

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером в рамках заходів Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

Як зазначається, Кличко взяв участь у офіційному відкритті конференції, а також зустрівся з єврокомісаром з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ганом, Куртом Волкером, главою Християнсько-демократичної партії Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, головою фракції "Християнсько-соціальний союз" у німецькому Бундестазі Александром Добриндтом.

"Наші міжнародні партнери сподіваються на стабільність в Україні, на те, що президентські вибори відбудуться без потрясінь і турбулентності. Адже від їх результатів залежатиме майбутній розвиток України протягом наступних п‘яти років. За моїм враженням, нинішній розклад сил серед кандидатів став несподіваним і для наших партнерів. Тому дуже багато питань щодо шансів різних кандидатів, їх потенціалу", - зазначив  Кличко.

Він також сказав, що на зустрічах усі політики відзначали, що Європа і Сполучені Штати зацікавлені в демократичній, економічно сильній Україні, зі стабільною політичною ситуацією.

"Зацікавлені в експорті стабільності в Україну, а не імпорті нестабільності з неї. І сьогодні не так важливе прізвище, хто переможе. Набагато важливіше - хто стане президентом, який захистить свободу України, гарантуватиме втілення реформ, курс України до Європи і НАТО", - підкреслив Кличко.

Також мер Києва зустрівся з головним виконавчим директором Світового банку Кристаліною Георгієвою. Зокрема, йшлося про продовження співпраці у розвитку транспортної інфраструктури Києва, розглядає сьогодні Світовий банк і можливість інвестування в проекти державно-приватного партнерства.

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