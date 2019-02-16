Пенс закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном

Віце-президент США назвав Іран головною загрозою на Близькому Сході

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В ходе выступления Пенс рассказал о посещении польского Освенцима, где в годы Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь. Он также подчеркнул, что сегодняшний иранский режим открыто выступает за еще один Холокост, и назвал Тегеран самой большой угрозой и препятствием на пути достижения мира на Ближнем Востоке.

Он также призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном. Как пишет Politico, данное предложение было встречено редкими аплодисментами. По всей видимости, европейские страны дали понять, что будут поддерживать сделку.

Напомним, на этой неделе Пенс анонсировал новые санкции против Ирана в ответ на его программу разработки баллистических ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп во время ежегодного послания к Конгрессу заявил, что пересмотрит подход к участию Соединенных Штатов в войнах.