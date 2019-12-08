Пенс відмовився розсекретити зміст своєї розмови з Зеленським

Віце-президент США Майк Пенс відхилив прохання голови Палати представників розвідки Адама Шиффа розсекретити зміст своєї розмови 18 вересня з президентом України Володимиром Зеленським у рамках розслідування імпічменту президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Відповідну заяву було зроблено після того, як один з головних помічників Пенса дав свідчення про розмову в ході триваючого розслідування у справі про імпічмент.

"Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віце-президента навіть не знає, що він хоче розсекретити. Це просто ще один доказ того, що цей безглуздий комітет проводить фіктивне розслідування", - сказав Пенс.

Раніше Білий дім відмовився брати участь у слуханнях американського Конгресу в рамках імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, які відбудуться наступного тижня.

РБК-Україна писало, що раніше служба віце-президента США Майка Пенса заперечувала свідчення посла США в ЄС Гордона Сондленда в Конгресі США. Сондленд стверджував, що у нього була розмова з віце-президентом про оборонної допомоги Україні 1 вересня в Польщі.