У Конгресі США оприлюднили новий звіт у справі про імпічмент Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Звіт не формулює конкретних звинувачень проти Трампа

Комітет з питань судочинства Палати представників Сполучених Штатів, який відповідає за формулювання конкретних звинувачень проти американського президента в справі імпічменту, оприлюднив свій звіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Комітету судочинства.

Документ під назвою "Конституційні підстави для імпічменту президента"аналізує історію, мета та значення статті про імпічмент, що міститься в Конституції Штатів. Саме на цій основі контрольована Демократичною партією Палата представників США - нижня палата парламенту - хоче оголосити імпічмент Дональду Трампу.

"Президент Трамп зловживав своєю владою, зрадив нашу національну безпеку і порушив наш виборчий процес для своєї особистої вигоди. Конституція визначає тільки один засіб виправлення такого злочину - імпічмент", - заявив глава Комітету з питань судочинства демократ Джерольд Надлер.

Звіт не формулює конкретних звинувачень проти американського президента - це питання члени Комітету будуть вирішувати окремо. Оприлюднений документ покликаний роз'яснити юридичну сторону процедури імпічменту з урахуванням попереднього досвіду.

Раніше Комітет з питань судочинства публікував подібні звіти в 1974 році - під час процедури імпічменту Річарда Ніксона, і в 1998 році, коли під неї потрапив інший президент Сполучених Штатів Білл Клінтон.

Нагадаємо, в Конгресі США планують завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Якщо Конгрес підтримає імпічмент президента, це питання буде винесено на розгляд Сенату. Як повідомляли в Конгресі, розгляд імпічменту планують передати в Сенат на початку 2020 року.

Відзначимо, 3 грудня комітет з питань розвідки Палати представників розглянув і схвалив 300-сторінкову доповідь за результатами розслідування в рамках імпічменту Трампа.