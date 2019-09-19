Пенс обговорив з Зеленським підготовку до зустрічі з Трампом

Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс під час телефонної розмови з президентом України обговорили візит Володимира Зеленського в США на наступному тижні. Про це йдеться в заяві Білого дому.

В рамках телефонної розмови сторони говорили також про майбутню зустріч американського президента Дональда Трампа з Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Віце-президент подякував адміністрації президента Зеленського за її сміливі дії по боротьбі з корупцією за допомогою законодавчих реформ і запропонував повну підтримку цих зусиль в США", - зазначено в заяві.

Також Пенс нагадав про продуктивну зустріч з Зеленським 1 вересня у Варшаві і підтвердив незмінну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про майбутній візит президента Володимира Зеленського в США. Поїздка в Нью-Йорк стартує 23 вересня - український президент візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН. Там Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Зеленський розповів, коли зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, зустріч з президентом РФ відбудеться в рамках саміту в нормандському форматі в Парижі.