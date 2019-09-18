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Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом США

Новини » Політика    18.09.2019 - 22:03
Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом США
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сторони констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський подякував Майку Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.

"Володимир Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення.

Було також підкреслено обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні.

Також президент поінформував віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції в Україні.

"Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський 23 вересня, розпочне візит у Сполучені Штати Америки для участі у засіданні Генасамблеї ООН. Там Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Зеленський розповів, коли зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, зустріч з президентом РФ відбудеться в рамках саміту в нормандському форматі в Парижі.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиМайк Пенс
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