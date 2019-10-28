Пенс і Еспер розкрили деталі операції проти аль-Багдаді

Отримані нещодавно розвіддані дали американському спецназу можливість провести операцію проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді після того, як президент США Дональд Трамп схвалив її раніше цього тижня. Про це повідомили міністр оборони Марк Еспер і віце-президент Майк Пенс, передає РБК-Укранина з посиланням на "Голос Америки".

Віце-президент Майк Пенс заявив телеканалу CBS News, що до другої половини четверга США "з великою ймовірністю" припускали, що Багдаді буде перебувати в будівлі в Ідлібі в Сирії, де він був ліквідований. Він додав, що в суботу вранці США отримали "розвіддані, на основі яких можна було діяти" і завдяки яким операція стала можливою.

Глава Пентагону Марк Еспер повідомив, що військові мали намір захопити Багдаді, але були готові вбити його в разі необхідності. Спецпризначенці закликали Багдаді здатися.

"Він відмовився. Він спустився під землю, і коли його намагалися доставити назовні, він, як ми вважаємо, активував пояс смертника і вбив себе", - розповів Еспер CNN.

Пенс повідомив, що президент розглядав варіанти дій, представлені йому військовими лідерами, вранці в п'ятницю.

"Він оцінив їх, поставив кілька хороших питань, обрав той варіант, який давав нам найбільші шанси на успіх і на те, що глава ІДІЛ буде знаходитися там і буде або захоплений, або убитий", - додав Еспер.

Він повідомив, що під час операції американські військові отримали дві "невеликі" травми, але вже повернулися до виконання службових обов'язків.

У неділю Еспер також випустив офіційну заяву у зв'язку з операцією, в якій назвав її "бездоганною".

"Абу Бакр аль-Багдаді... помер в результаті дій збройних сил Сполучених Штатів. Разом з нашими партнерами раніше в цьому році ми завдали поразки фізичному халіфату ІДІЛ, а тепер його засновник і лідер мертвий. Це велика перемога у місії з завдання остаточної поразки ІДІЛ", - заявив глава Пентагону..

Командувач Сирійськими демократичними силами (СДС) Мазлум Абді подякував президентові Трампу, заявивши, що спільна співпраця зі США в розвідувальних цілях "на землі" тривало п'ять місяців.

Він назвав смерть Багдаді "спільною операцією" і натякнув на можливість "інших спільних операцій" США та СДС в майбутньому. Пізніше він повідомив про операцію, під час якої був убитий прес-секретар "Ісламської держави" Хассан аль-Мухаджир. Представники США поки що не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, США провели операцію, спрямовану проти лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Newsweek, посилаючись на те, що офіційний представник армії США поінформував про результати операції, заявив, що аль-Багдаді був убитий під час рейду.

Сьогодні Трамп підтвердив, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був знищений під час операції ЗС США в сирійському Ідлібі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що очолити терористичну організацію "Ісламська держава" терористи можуть Абу Абдель Рахман аль-Джезрауї і Абу Осман аль-Фарансі.

Також РБК-Україна повідомляло, що місцезнаходження ватажка ІДІЛ вирахували в результаті допиту однією з його дружин.