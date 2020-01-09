Пелосі оголосила голосування щодо обмеження військових повноважень Трампа

Палата представників Конгресу США 9 січня проголосує за резолюцію, покликану обмежити для президента Дональда Трампа використання сили проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера нижньої палати Ненсі Пелосі.

За її словами, резолюція буде направлена в комітет увечері 8 грудня і "винесена на сесію палати завтра".

Пелосі заявила, що конгресмени серйозно стурбовані рішенням адміністрації Трампа брати участь у військових діях проти Ірану, а виконавча влада не інформує Конгрес належним чином.

"У членів Конгресу є серйозна стурбованість щодо того, що у адміністрації немає стратегії подальших дій. Повідомлення згідно з законом про військові повноваження, як і проведений адміністрацією сьогодні брифінг, були недостатніми, так що це не розвіяло нашу стурбованість", - заявила спікер.

Також, за її словами, палата може незабаром розглянути інші законопроекти щодо цієї теми, зокрема, забороняють фінансування не схвалених законодавцями військових операцій.

"Адміністрація повинна працювати з Конгресом для досягнення негайної та ефективної стратегії деескалації, щоб запобігти подальшому насильству", - підкреслила вона.

Нагадаємо, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як в ніч на 3 січня в результаті американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

Як відомо, 7 січня за військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. Іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей в регіоні, за якими буде завдано удар, якщо Вашингтон зробить будь-які заходи у відповідь.

Також РБК-Україна писало, що після ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку президент США Дональд Трапм зібрав екстрену нараду в Білому домі з радниками з безпеки. Участь в нараді брали держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.

Корпус вартових ісламської революції загрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що США можуть завдати шкоди Ірану, але собі вони завдадуть шкоди, у багато разів більший.