Співали гімн Угорщини: СБУ перевірить місцевих депутатів на Закарпатті

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади після прийняття присяги заспівали гімн Угорщини. Правоохоронці перевірять всі обставини цієї події.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, подія сталася ще 21 листопада. Частина місцевих депутатів, за ініціативи голови ОТГ, заспівали гімн сусідньої країни після прийняття присяги. Відеоролик, на якому депутати співають гімн Угорщини, поширили у соцмережах.

Скандал на Закарпатті: у Сюртівській ОТГ голова з депутатами після присяги співали угорський гімн Про " подвиги" цього одіозного екс-голови Сюртівської сільської ради вже писали у ЗМІ. На жаль, правопохоронні органи скромно мовчать. На місці колишнього клубу зараз ресторан, приміщення сільради виставлено га продажу, але.... правопохоронці мовчать. Мовчать і про той факт, що голова ОТГ в інтерв'ю стверджував, що українці вороже ставляться до угорців. Хіба це не розпалювання міжнаціональної ворожнечі? Про фальсифікацію виборів взагалі окрема тема. Безкарність породжує нові злочини. У день гідності і свободи України у Сюртівській ОТГ приймали присягу і співали угорський гімн. Виходить, що присягали на вірність сусідній державі? У нас готують кримський сценарій, а потім плакатимуться і голоситимуть про втрату Закарпаття? Здається, сценарій відкатаний. Про подальші факти злодіянь у наступних матеріалах. Posted by Закарпаття ТОП on Sunday, November 29, 2020

Спецслужба почала перевірку щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської ОТГ. Зараз СБУ ретельно перевіряє всі матеріали щодо цієї події.

"За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вчора СБУ провела обшуки в офісі іноземного благодійного фонду на Закарпатті. Правоохоронці знайшли та вилучили матеріали з ознаками агітації за "Велику Угорщину". СБУ також підозрює деяких публічних діячів у вчиненні держзради.

Як писало РБК-Україна, після обшуків в Закарпатській області МЗС Угорщини викликало до себе українського посла для надання пояснень.

Крім того, в Закарпатській ОДА попросили силовиків надати докази законності проведення обшуків в офісі благодійного фонду.