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Пекину и Вашингтону удалось стабилизировать отношения, - МИД Китая

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Вашингтон в последнее время провели ряд контактов на высоком уровне, двусторонние отношения перестали ухудшаться и стабилизировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

Глава МИД Китая в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду, что Вашингтон будет и дальше двигаться навстречу КНР в урегулировании разногласий между двумя странами, что будет способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь стабильного развития.

В ведомстве отметили, что Блинкен заверил Ван И в том, что Соединенные Штаты готовы работать с Китаем для реализации достигнутых договоренностей и ответственно управлять американо-китайскими отношениями и содействовать стабилизации.

Отношения между Китаем и США

Следует отметить, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами остаются напряженными уже долгое время. Ситуация обострилась в начале года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как тогда писали западные СМИ, Пекин мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами.

Также очень отличается и внешняя политика двух стран, в том числе в отношении войны России против Украины.

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Тем не менее, он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР. Впоследствии The Washington Post сообщил, что Белый дом уже начал планировать встречу Байдена с Си. Она может состояться в ноябре.

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