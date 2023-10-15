Пекину и Вашингтону удалось стабилизировать отношения, - МИД Китая

Глава МИД Китая в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду, что Вашингтон будет и дальше двигаться навстречу КНР в урегулировании разногласий между двумя странами, что будет способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь стабильного развития.

В ведомстве отметили, что Блинкен заверил Ван И в том, что Соединенные Штаты готовы работать с Китаем для реализации достигнутых договоренностей и ответственно управлять американо-китайскими отношениями и содействовать стабилизации.

Отношения между Китаем и США

Следует отметить, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами остаются напряженными уже долгое время. Ситуация обострилась в начале года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как тогда писали западные СМИ, Пекин мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами.

Также очень отличается и внешняя политика двух стран, в том числе в отношении войны России против Украины.

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Тем не менее, он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР. Впоследствии The Washington Post сообщил, что Белый дом уже начал планировать встречу Байдена с Си. Она может состояться в ноябре.