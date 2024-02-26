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Пекин ответил на санкции Запада против китайских компаний за торговлю с Россией

Китай, Понедельник 26 февраля 2024 13:26
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Пекин ответил на санкции Запада против китайских компаний за торговлю с Россией Фото: Пекин недоволен санкциями против китайских компаний (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Китай решительно выступает против решений Великобритании, Европейского Союза и США ввести санкции против его компаний по причинам, связанным с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий", - заявило министерство торговли Китая.

Китай предупредил Европейский Союз и Великобританию, что эти меры окажут "негативное влияние" на экономические и торговые связи, но не использовал эту фразу в своем заявлении, направленном против Соединенных Штатов.

Санкции против китайских компаний

Администрация президента США Джо Байдена 23 февраля объявила о новых торговых ограничениях для 93 организаций из России, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана, Индии и Южной Кореи за поддержку войны России против Украины.

Последний пакет санкций призван помешать фирмам по всему миру обойти меры, уже принятые для того, чтобы лишить Москву возможностей закупок военной техники или оборудования, необходимых для пополнения ее боеприпасов и других военных товаров.

ЕС утвердил свой собственный пакет масштабных санкций против России, в том числе против трех китайских фирм и одной гонконгской компании, в то время как ограничения, объявленные Великобританией, включали санкции в отношении трех китайских компаний по производству электроники.

Напомним, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко выросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

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