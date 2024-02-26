Пекін відповів на санкції Заходу проти китайських компаній за торгівлю з Росією

Китай рішуче виступає проти рішень Великобританії, Європейського Союзу та США запровадити санкції проти його компаній із причин, пов'язаних з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських підприємств", - заявило міністерство торгівлі Китаю.

Китай попередив Європейський Союз і Великобританію, що ці заходи вплинуть "негативно" на економічні та торговельні зв'язки, але не використав цю фразу у своїй заяві, спрямованій проти Сполучених Штатів.

Санкції проти китайських компаній

Адміністрація президента США Джо Байдена 23 лютого оголосила про нові торговельні обмеження для 93 організацій із Росії, Китаю, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану, Індії та Південної Кореї за підтримку війни Росії проти України.

Останній пакет санкцій покликаний перешкодити фірмам у світі обійти заходи, вже вжиті у тому, щоб позбавити Москву можливостей закупівель військової техніки чи устаткування, необхідні поповнення її боєприпасів та інших військових товарів.

ЄС затвердив свій власний пакет масштабних санкцій проти Росії, у тому числі проти трьох китайських фірм та однієї гонконгської компанії, тоді як обмеження, оголошені Великобританією, включали санкції щодо трьох китайських компаній із виробництва електроніки.

Нагадаємо, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.