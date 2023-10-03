Три крупнейших китайских нефтегазовых компании попали в список спонсоров войны НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании. CNOOC, Sinopec и CNPC продолжают финансировать стратегическую сферу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК .

CNOOC Group - это третья по величине национальная нефтяная компания Китая. Ее дочерняя компания CNOOC Limited владеет 10% акций в российском проекте "Арктик СПГ-2". В июле 2023 года был достроен и спущен на воду так называемый плавучий завод проекта "Арктик СПГ-2". Участие в его открытии принимал лично Владимир Путин.

Sinopec Group - это вторая по величине государственная компания Китая, которая занимается добычей ископаемого топлива и специализируется на переработке сырой нефти. Еще в конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что китайская государственная энергетическая компания будет продолжать покупать сырую нефть и газ в России, даже если западные демократии усилят санкции в ответ на вторжение России в Украину.

China National Petroleum Corporation (CNPC) - крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа. Прибыль корпорации в 2022 году выросла более чем вдвое, увеличившись до 21 млрд долларов на фоне глобального сокращения поставок нефти, частично из-за войны в Украине.

Списки НАПК

Напомним, что НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.

В начале октября НАПК изъяло венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. Это произошло после того, как Венгрия заблокировала военную помощь Украине на уровне ЕС.