Пекин готов поддержать США и РФ в вопросах контроля над ядерным оружием, - МИД Китая
Китай поддерживает многосторонний механизм ООН по контролю над ядерными вооружениями. Также Пекин готов сотрудничать в этом вопросе с Россией и Соединенными Штатами Америки.
Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABS-CBN.
В частности, у Го спросили, как Китай реагирует на намерения президента США Дональда Трампа возобновить переговоры о сокращении арсеналов ядерного оружия с Россией и Китаем.
"Китай твердо поддерживает многосторонний механизм контроля вооружений, основу которого обеспечивает ООН, и готов сотрудничать в этом вопросе со всеми сторонами", - сказал Го.
По его словам, Пекин придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, стратегии самообороны и сохраняет свои ядерные силы на самом низком уровне.
"Китай не участвует в гонке вооружений ни с одной страной", - сказал он.
Спикер отметил, что США и Россия владеют более чем 90% всех ядерных вооружений на планете, поэтому на эти две страны возлагается особая ответственность.
"Сокращение арсеналов ядерного оружия должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения глобальной стратегической стабильности", - добавил спикер внешнеполитического ведомства.
Отношения между Китаем и США
Стоит заметить, что отношения между США и Китаем характеризуются сложной динамикой. Эти страны время от времени сотрудничают, однако между ними все равно продолжается конкуренция за лидерство.
В частности, недавно Китай предложил странам свою помощь для реализации программ, которые остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность USAID.
Также стоит отметить, что Трамп рассказывал, что якобы говорил с лидером Китая Си Цзиньпином после своей инаугурации 20 января.
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