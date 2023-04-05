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Пекин не на стороне РФ? В Китае прояснили позицию по войне Украине

Фото: посол Китая в ЕС Фу Цун (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Отсутствие контактов между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским не означает, что Пекин поддерживает Москву в войне. Китай не предоставлял оружие РФ и не признавал аннексии украинских территорий.

Об этом заявил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун, передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Китай не оказывал России военную помощь и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс", - заявил Фу Цун.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что якобы понял заявления России о так называемой "оборонной войне" и "против вторжения НАТО", а также потому, что его правительство считает "коренные причины более сложными", чем об этом говорят западные лидеры.

Также китайский посол попытался объяснить, почему Си Цзиньпин еще не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России по украинскому вопросу", - утверждает Фу Цун.

При этом он отметил, что между Китаем и Украиной были частые контакты на более низком уровне.

Напомним, также посол Китая в ЕС Фу Цун отмечал, что заявление России и Китая о "безграничной дружбе" является риторическим приемом.

Напомним, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Однако аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином не добился желаемого партнерства.

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