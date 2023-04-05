Пекін не на боці РФ? У Китаї прояснили позицію щодо війни Україні

"Китай не надавав Росії військової допомоги і не визнавав її зусиль з анексії українських територій, включаючи Крим та Донбас", - заявив Фу Цун.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, тому що нібито зрозумів заяви Росії про так звану "оборонну війну" та "проти вторгнення НАТО", а також тому, що його уряд вважає "корінні причини складнішими", ніж про це кажуть західні лідери.

Також китайський посол спробував пояснити, чому Сі Цзіньпін ще не зателефонував президентові України Володимиру Зеленському.

"Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на стороні Росії в українському питанні", - стверджує Фу Цун.

При цьому він зазначив, що між Китаєм і Україною були часті контакти на нижчому рівні.

Нагадаємо, також посол Китаю в ЄС Фу Цун зазначав, що заява Росії та Китаю про "безмежну дружбу" є риторичним прийомом.

Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Проте аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін на переговорах з китайським лідером Сі Цзіньпіном не досяг бажаного партнерства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.