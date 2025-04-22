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Апрель шокирует теплом: где в Украине прогрело почти до +28 (карта)

Вторник 22 апреля 2025 12:52
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Апрель шокирует теплом: где в Украине прогрело почти до +28 (карта) В нескольких городах Украины апрель установил новые температурные рекорды (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о нескольких новых температурных рекордах. Их зафиксировали вчера, 21 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких городах апрель установил новые температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение понедельника, 21 апреля, новые погодные рекорды были установлены в двух городах.

Так, температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день в Харькове. Там зафиксировали 24,4°C.

Между тем в Виннице новый температурный рекорд зафиксировали на уровне 27,6°C.

Апрель шокирует теплом: где в Украине прогрело почти до +28 (карта)Температурные рекорды в Украине 21 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что известно о погоде в Украине сегодня

На сегодня (вторник, 22 апреля) синоптики прогнозировали переменную облачность. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.

На большей части территорий - без осадков. Хотя кратковременные дожди и грозы вероятные днем:

  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье;
  • местами - в юго-восточной части страны.

Дневная температура воздуха в большинстве регионов - от 21 до 26 градусов тепла.

Несколько более прохладную (17-22°C) погоду УкрГМЦ прогнозировал:

  • в Карпатах;
  • на побережье морей;
  • на юго-востоке страны.

Апрель шокирует теплом: где в Украине прогрело почти до +28 (карта)Прогноз погоды на 22 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды до конца рабочей недели

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 22-24 апреля над большей частью территории нашей страны будет удерживаться поле повышенного атмосферного давления (хотя оно будет медленно снижаться).

В целом погода будет оставаться по-летнему теплой. Несколько свежее будет:

  • в Карпатах;
  • на побережье морей;
  • на юго-востоке страны.

"Следует учитывать высокий уровень пожарной опасности", - отметили синоптики.

В УкрГМЦ рассказали также, что под влиянием несколько пониженного атмосферного давления будут находиться:

  • юго-восточная часть страны;
  • западные области Украины.

Там местами вероятны кратковременные дожди и даже грозы. На остальной территории страны - без осадков.

Температура воздуха ожидается:

  • ночью - от 8 до 13 градусов выше нуля;
  • днем - от 21 до 26 градусов тепла (в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны - 16-22°C).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение 18, 19 и 20 апреля 18 новых температурных рекордов зафиксировали в 10 городах в разных регионах Украины.

Между тем март этого года для Киева стал самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года. В этот период в столице Украины было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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