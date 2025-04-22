Апрель шокирует теплом: где в Украине прогрело почти до +28 (карта)
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о нескольких новых температурных рекордах. Их зафиксировали вчера, 21 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
В каких городах апрель установил новые температурные рекорды
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение понедельника, 21 апреля, новые погодные рекорды были установлены в двух городах.
Так, температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день в Харькове. Там зафиксировали 24,4°C.
Между тем в Виннице новый температурный рекорд зафиксировали на уровне 27,6°C.
Температурные рекорды в Украине 21 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Что известно о погоде в Украине сегодня
На сегодня (вторник, 22 апреля) синоптики прогнозировали переменную облачность. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.
На большей части территорий - без осадков. Хотя кратковременные дожди и грозы вероятные днем:
- на Закарпатье;
- на Прикарпатье;
- местами - в юго-восточной части страны.
Дневная температура воздуха в большинстве регионов - от 21 до 26 градусов тепла.
Несколько более прохладную (17-22°C) погоду УкрГМЦ прогнозировал:
- в Карпатах;
- на побережье морей;
- на юго-востоке страны.
Прогноз погоды на 22 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоды до конца рабочей недели
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение 22-24 апреля над большей частью территории нашей страны будет удерживаться поле повышенного атмосферного давления (хотя оно будет медленно снижаться).
В целом погода будет оставаться по-летнему теплой. Несколько свежее будет:
- в Карпатах;
- на побережье морей;
- на юго-востоке страны.
"Следует учитывать высокий уровень пожарной опасности", - отметили синоптики.
В УкрГМЦ рассказали также, что под влиянием несколько пониженного атмосферного давления будут находиться:
- юго-восточная часть страны;
- западные области Украины.
Там местами вероятны кратковременные дожди и даже грозы. На остальной территории страны - без осадков.
Температура воздуха ожидается:
- ночью - от 8 до 13 градусов выше нуля;
- днем - от 21 до 26 градусов тепла (в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны - 16-22°C).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение 18, 19 и 20 апреля 18 новых температурных рекордов зафиксировали в 10 городах в разных регионах Украины.
Между тем март этого года для Киева стал самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года. В этот период в столице Украины было зафиксировано 15 температурных рекордов.
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