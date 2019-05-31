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У Печерському суді Києва розпилили невідому токсичну речовину

Новини » Надзвичайні події    31.05.2019 - 16:47
У Печерському суді Києва розпилили невідому токсичну речовину
Іллюстративне фото (unsplash)

Ці обставини призвели до затримки та відкладення судових засідань

У Печерському районному суді Києва 30 травня розпилили невідому токсичну речовину, що спричинило у суддів, працівників апарату та відвідувачів суду проблеми з диханням і ріжучі відчуття в органах дихання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Зазначається, що ці обставини призвели до затримки та відкладення судових засідань, призначених у цей день.

"Вказане спричинило у суддів, працівників апарату та відвідувачів суду проблеми з диханням і ріжучі відчуття в органах дихання", - йдеться у повідомленні.

За даними суду, за цим фактом було порушено кримінальне провадження за ознаками втручання в діяльність суду, наразі тривають слідчі дії.

У прес-службі додали, що одночасно перед теруправлінням Державної судової адміністрації у місті Києві було поставлено питання невідкладного забезпечення безпеки працівників та відвідувачів суду.

Нагадаємо, раніше в Одесі невідомі повідомляли про "мінування" Апеляційного суду. Інформація не підтвердилась. "Мінерів" розшукує поліція.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Приморський районний суд Одеси 21 травня надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. Інформація про "мінування" не підтвердилась.

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