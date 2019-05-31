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В Печерском суде Киева распылили неизвестное токсичное вещество

Новости » Происшествия    31.05.2019 - 16:47
В Печерском суде Киева распылили неизвестное токсичное вещество
Иллюстративное фото (unsplash)

Эти обстоятельства привели к задержке и отложении судебных заседаний

В Печерском районном суде Киева 30 мая распылили неизвестное токсическое вещество, которое вызвало у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что эти обстоятельства привели к задержке и отложении судебных заседаний, назначенных в этот день.

"Указанное вызвало у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания", - говорится в сообщении.

По данным суда, по данному факту было открыто уголовное производство по признакам вмешательства в деятельность суда, в настоящее время продолжаются следственные действия.

В пресс-службе добавили, что одновременно перед теруправлением Государственной судебной администрации в городе Киеве был поставлен вопрос безотлагательного обеспечения безопасности работников и посетителей суда.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные сообщали о "минировании" Апелляционного суда. Информация не подтвердилась. "Минеров" разыскивает полиция.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Приморский районный суд Одессы 21 мая поступило сообщение о минировании здания суда. Информация о "минировании" не подтвердилась.

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