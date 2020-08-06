Печерський суд розгляне стягнення з ПриватБанку коштів Суркісів

Державний "ПриватБанк" сьогодні отримав повістку про виклик на судове засідання Печерського районного суду м. Києва у справі за позовом офшорних компаній. Засідання призначено на 16:00 годину цього ж дня.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, офшорні компанії звернулись до Печерського районного суду с заявою про "встановлення порядку виконання ухвали про забезпечення позову", яка була винесена ще 2017 році.

За даними прес-служби, позивачі просять суд зобов'язати органи Державної виконавчої служи стягнути з банку кошти.

Водночас банк звертає увагу, що станом на сьогоднішній день сплив трьох річний строк, встановлений законодавством, на примусове виконання ухвали про забезпечення.

"Розгляд справи буде здійснювати суддя Вовк, при тому що матеріали справи були витребувані Верховним судом для розгляду касаційної скарги "ПриватБанку" на ухвалу про забезпечення", - йдеться в повідомленні банку.

Нагадаємо, що згідно з постановою Печерського районного суду м. Києва, "ПриватБанк" має примусово виплатити компаніям, пов'язаним з сім'єю Суркісів, більше 250 млн доларів за депозитними договорами, які були припинені в грудні 2016 року.

Зобов'язання за цими депозитними договорами були обмінені на акції додаткової емісії ПриватБанку при націоналізації (bail in).

Нагадаємо, Велика палата Верховного суду закрила провадження у справі про вклади сім'ї Суркісів у державному "ПриватБанку".

Таким чином, суд скасував рішення нижчих інстанцій про стягнення грошових коштів з "ПриватБанк" на користь сім'ї Суркісів.