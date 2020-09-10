Друкарський верстат НБУ: грошова маса з початку року зросла майже на 17%

Обсяг грошової маси в Україні за серпень 2020 року зріс на 0,7% до 1 676,9 млрд грн. З початку року грошова маса зросла на 16,6% (на 227,7 млрд грн).

Про це повідомляється в на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку року стрімко зростає один з компонентів грошової маси - готівка в обігу поза банками. З початку року обсяг готівки поза банками збільшився на 22,4% (на 77,9 млрд грн) до 470,5 млрд грн.

Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза банками. Грошовий агрегат М1 - грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 - грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) - грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.

Відзначимо, споживчі ціни в Україні в серпні 2020 року порівняно з липнем знизилися на 0,2%. З початку 2020 року інфляція склала 1,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже знаходиться у фазі м'якою монетарної політики.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн. За другий квартал обсяг готівки зріс на 14,6% або на 62,1 млрд гривень.