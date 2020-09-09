Ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль

Фото: ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні спостерігається традиційна літня дефляція

Споживчі ціни в Україні в серпні 2020 року порівняно з липнем знизилися на 0,2%. З початку 2020 року інфляція склала 1,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до серпня 2019 року) інфляція прискорилася до 2,5% з 2,4% в липні 2020 року.

Продукти харчування в Україні за серпень 2020 року подешевшали на 1,5%. Найбільше овочі - на 13,5% та фрукти - на 8,4%. Водночас яйця подорожчала на 3,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,5%, на одяг і взуття - знизилися на 3,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 5,7% (у тому числі газ подорожчав на 37,7%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,3%, охорона здоров'я подорожчала на 0,9%, транспорт подорожчав на 1,2% (в т. ч. ціни на паливо виросли на 2,8%), ціни на зв'язок зросли на 0,9%, на відпочинок і культуру зросли на 0,1%, на освіту зросли 0,1%, на ресторани та готелі - зросли на 0,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції та очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.

Зазначимо, Мінекономіки поліпшило очікування щодо зростання цін на 2020 рік (грудень до грудня) з 11,6% до 5,9%.

Нагадаємо, Національний банк прогнозують зростання цін, якщо влада піде на значне підвищення мінімальної зарплати у 2021 році. При цьому підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5000 гривень не призведе до значного прискорення інфляції.