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НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року

Київ, Четвер 23 липня 2020 15:23
НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року
Фото: Національний банк (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна вже перебуває у фазі м'якої монетарної політики

Національний банк України зберіг облікову ставку на рекордно низькому рівні 6,0%. До кінця року змінювати ставку не планується.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко

"Ми очікуємо, що облікова ставка залишиться на поточному низькому рівні принаймні до кінця цього року", - сказав він.

При цьому він підкреслив, що в 2021 році НБУ буде приймати рішення по обліковій ставці в залежності від реалізації інфляційна ризиків, у тому числі зміни соціальних стандартів і темпів відновлення економіки.

У той же заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ знаходиться нижче нейтрального рівня.

"Зараз ми вже знаходимося у фазі м'якою монетарна політики", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 24 липня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.

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