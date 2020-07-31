НБУ за квартал надрукував готівки більш ніж на 60 млрд гривень

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Рекордна емісія відбувалася під час карантину

Станом на 1 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн. За останній квартал обсяг готівки зріс на 14,6% або на 60,2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними прес-служби, в обігу перебувало банкнот на 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет - 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).

У НБУ пояснюють різке збільшення готівки ситуацією, що склалася через поширення коронавірусу та карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з ним.

За даними НБУ, на ситуацію могли впливати зокрема такі чинники:

під час карантину громадяни менше споживали товарів та послуг;

збільшився попит на готівку, у тому числі "про всяк випадок". Таке збільшення попиту на готівку відбувалося і в інших країнах, де запроваджувалися карантинні обмеження;

посилився соціальний захист та зросли державні виплати для підтримки населення під час коронакризи, у тому числі пенсіонерів, які здебільшого віддають перевагу готівці;

ймовірно, зросли неофіційні розрахунки в тих видах діяльності, роботу яких було тимчасово обмежено через карантинні заходи.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року в обігу вже перебуває близько 34 млн банкнот номіналом 1000 гривень, які були введені у минулому році.

Відзначимо, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже знаходиться у фазі м'якою монетарної політики.

Зазначимо, Верховна рада 3 липня відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Після цього на брифінгу Яків Смолій заявив, що на нарадах за участю президента і прем'єр-міністра від НБУ вимагали включити "друкарський верстат" і довести курс до 30 гривень за долар.