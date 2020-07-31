НБУ за квартал надрукував готівки більш ніж на 60 млрд гривень

Рекордна емісія відбувалася під час карантину
Станом на 1 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн. За останній квартал обсяг готівки зріс на 14,6% або на 60,2 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
За даними прес-служби, в обігу перебувало банкнот на 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет - 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).
У НБУ пояснюють різке збільшення готівки ситуацією, що склалася через поширення коронавірусу та карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з ним.
За даними НБУ, на ситуацію могли впливати зокрема такі чинники:
Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року в обігу вже перебуває близько 34 млн банкнот номіналом 1000 гривень, які були введені у минулому році.
Відзначимо, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже знаходиться у фазі м'якою монетарної політики.
Зазначимо, Верховна рада 3 липня відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.
Після цього на брифінгу Яків Смолій заявив, що на нарадах за участю президента і прем'єр-міністра від НБУ вимагали включити "друкарський верстат" і довести курс до 30 гривень за долар.