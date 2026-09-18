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НДС на базовые товары нужно снижать, а не повышать, - Терехов

08:58 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
НДС на базовые товары нужно снижать, а не повышать, - Терехов Фото: городской голова Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
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Вместо повышения НДС в Украине предлагают пойти по противоположному пути - резко уменьшить налог на базовые продукты и лекарства. Но сработает это только при одном условии.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов возглавляет Ассоциацию прифронтовых общин, которая выступает за повышение минимальных зарплат и пенсий и снижение НДС на социально важные товары.

"О товарах первой необходимости - нужно снизить НДС на базовые продукты питания и лекарства с 20% до 5%. Это даст мультипликативный эффект и поддержит местного производителя", - заявил городской голова Харькова.

В то же время он подчеркнул, что само по себе снижение налога еще не гарантирует более низкие цены на полках.

"Но нужно ограничить наценку в сетях, чтобы разницу не забирали себе ритейлеры - и жесткий контроль со стороны контролирующих органов, не коррупция, а именно контроль", - добавил он.

Где взять деньги для бюджета

Терехов признает, что бюджетные решения - это функция правительства, а главный приоритет сейчас - военные нужды. Но, по его мнению, деньги в стране есть, если искать их системно.

Он перечислил несколько направлений:

  • подробно проанализировать бюджет и отменить программы, без которых можно обойтись;
  • пересмотреть штаты органов государственной власти и чиновников;
  • оценить поступления, теневые схемы и коррупцию;
  • договориться, как релоцированный за границу украинский бизнес будет платить налоги.

"Ресурс есть, если есть желание и необходимость", - сказал Терехов.

Почему нельзя трогать ФОПов

Отдельно городской голова Харькова отметил необходимость новой системы взаимодействия власти, крупных предприятий и малого бизнеса.

"В прошлом году хотели ввести НДС для ФОП - я тогда категорически выступил против, и мы остановили этот вопрос. ФОПы просто вымрут, уйдут в тень, доходной части не будет вообще", - отметил он.

По словам Терехова, без поддержки бизнес сначала покинет прифронтовые города и общины, затем следующие, и движение пойдет дальше на запад.

"41,6% людей - за чертой бедности. А начинали войну с 20%", - привел цифры городской голова Харькова.

Напомним, в Национальном банке уже оценили, как повышение НДС повлияет на цены и назвали это влияние умеренным.

Ставку хотят поднять с 20 до 21%, а дополнительные поступления направить в фонд страхования бизнеса от военных рисков.

Тем временем правительство расширило действующую программу страхования бизнеса от войны.

Киев и Киевскую область включили в территории повышенного риска, а максимальную компенсацию страховой премии подняли с 3 до 5 миллионов гривен в год для одного предприятия.

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