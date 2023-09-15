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Без ПДЧ. В Германии выступили за максимально простой путь Украины в НАТО

Пятница 15 сентября 2023 14:03
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Без ПДЧ. В Германии выступили за максимально простой путь Украины в НАТО Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мир в Украине возможен только при наличии международных гарантий безопасности. НАТО отказалось от ПДЧ для страны, чтобы упростить ей путь в Альянс.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус начала первой Вестфальской мирной конференции в Мюнстере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Важным аспектом этого является наше обязательство поддерживать Украину в модернизации и реформировании ее вооруженных сил", - заявил министр обороны.

Писториус отметил, что создание Совета Украина-НАТО было важным шагом для тесного обмена мнениями с целью обеспечения дальнейшего вступления страны в Альянс.

"Совет способствует принятию совместных решений на политическом уровне. Он исходит из убеждения, что чем интенсивнее будет наше сотрудничество, тем быстрее будет путь в НАТО", - отметил министр.

В частности министр пояснил, что НАТО решило отказаться от последнего этапа перед приглашением к вступлению, а именно Плана действий по членству. Это должно сделать путь Украины в Альянс как можно проще.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В ходе саммита Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников. Как пояснил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, страна сможет получить приглашение только тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В то же время, члены НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы вступит Швеция.

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