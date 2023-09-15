Без ПДЧ. В Германии выступили за максимально простой путь Украины в НАТО
Мир в Украине возможен только при наличии международных гарантий безопасности. НАТО отказалось от ПДЧ для страны, чтобы упростить ей путь в Альянс.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус начала первой Вестфальской мирной конференции в Мюнстере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Важным аспектом этого является наше обязательство поддерживать Украину в модернизации и реформировании ее вооруженных сил", - заявил министр обороны.
Писториус отметил, что создание Совета Украина-НАТО было важным шагом для тесного обмена мнениями с целью обеспечения дальнейшего вступления страны в Альянс.
"Совет способствует принятию совместных решений на политическом уровне. Он исходит из убеждения, что чем интенсивнее будет наше сотрудничество, тем быстрее будет путь в НАТО", - отметил министр.
В частности министр пояснил, что НАТО решило отказаться от последнего этапа перед приглашением к вступлению, а именно Плана действий по членству. Это должно сделать путь Украины в Альянс как можно проще.
Саммит НАТО в Вильнюсе
В ходе саммита Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников. Как пояснил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, страна сможет получить приглашение только тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".
В то же время, члены НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы вступит Швеция.
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