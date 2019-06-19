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Facebook оголосив про запуск нової кріптовалюти Libra

Новини » Телеком & IT    19.06.2019 - 06:05
Facebook оголосив про запуск нової кріптовалюти Libra
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Систему планується запустити в першій половині 2020 року

Компанія Facebook Inc оголосила про свої плани по запуску нової глобальної кріптовалюти під назвою Libra. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що Facebook зв'язався з 28 партнерами, включаючи Mastercard, PayPal і Uber, щоб сформувати Асоціацію Libra, з юридичною адресою в Женеві. Жоден банк ще не увійшов в дану групу.

Для полегшення транзакцій Facebook також створив дочірню компанію Calibra, яка буде пропонувати цифрові гаманці для збереження, відправлення та оплати криповалюты Libra.

Calibra буде підключатися до платформ обміну повідомленнями Facebook Messenger і WhatsApp.

Всю систему планується запустити в першій половині 2020 року.

Керівники Facebook сподіваються, що вони не тільки зроблять можливими транзакції між встановленими споживачами і підприємствами в усьому світі, але і вперше нададуть небанківським споживачам доступ до фінансових послуг.

Раніше повідомлялося, що керівництво соціальної мережі Facebook вивчає можливість винагороди користувачів за перегляд реклами.

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