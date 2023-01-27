"Пауки в банке". Эксперт назвал две вероятные причины конфликта между Гиркиным и Пригожиным

Конфликт между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и экс-вожаком боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным может иметь две причины. Либо это свидетельствует о внутреннем конфликте между ФСБ и Минобороны РФ, либо это информационная игра.

"Все это выглядит очень интересно, это как "пауки в банке". Гиркин не столько критикует Путина, как занимается тем, что критикует Минобороны РФ. Но самое интересное, что Пригожин также этим занимался, критикуя того же Сергея Шойгу. Кажется, что они (Гиркин и Пригожин - ред.) должны были как-то сотрудничать, но нет", - говорит Коваленко.

Эксперт отметил, что Гиркин начал критиковать Пригожина, "что логично ввиду того, что происходит в России".

"Если же мы говорим о направлении критики Минобороны РФ, то этим направлением руководит исключительно ФСБ, а Пригожин со своей ЧВК "Вагнера" ей подчиняется", - объясняет Коваленко.

При этом, по словам эксперта, Гиркин также человек ФСБ, хотя его часто связывают с Минобороны и ГРУ.

"Но на самом деле он именно лубянковский агент и используется для этого. И вот очень интересно, что именно происходит на фоне этих баталий, здесь есть несколько вариантов", - считает Коваленко, а именно:

это информационная игра . А именно Гиркина и Пригожина делают более медийными персонажами, на фоне того, что "звезда Пригожина" угасает, потому что тот полностью нивелировал себя в боях за Соледар.

А именно на фоне того, что "звезда Пригожина" угасает, потому что тот полностью нивелировал себя в боях за Соледар. другая версия - внутренне у ФСБ сейчас нет слаженности, потому что многие говорят о конфронтации между Минобороны РФ и Лубянкой. У последней также "не все хорошо", там есть свои группы влияния и филиалы, между которыми не исключаются баталии на фоне того, как у россиян все идет "по плану" в войне против Украины.

Так, как объясняет эксперт, столкновение может быть между этими группами влияния. Поскольку управляют, что Гиркиным, что Пригожиным разные персонажи, как и они сами. Это демонстрация этой внутренней конфронтации в силовых структурах России, которая вышла уже в медийное пространство.

"Пригожина после Соледара критикуют по всей России и он потерял доверие Путина. Поэтому ему нужно как-то восстанавливать информационно свой статус. А тут еще и Гиркин на него прыгает. Итак, либо они пытаются информационно создать тандем, либо это проявление внутренней конфронтации и продолжение уничтожения линии Красота как медийного персонажа", - подытожил Коваленко.

Конфликт между Горкиным и Пригожиным

После того, как оккупантам уже удалось захватить Соледар, а в операции участвовали непосредственно наемники "Вагнера", Гиркин раскритиковал Пригожина и пожелал ему найти более эффективное применение своих зэков после "бездарного взятия города", поскольку там Пригожин положил немало "вояк".

На что Пригожин предложил террористу Гиркину присоединиться к ЧВК, прибыть на временно оккупированную Россией территорию Луганской области и "показать на деле свой боевой опыт".

Ответ не заставил себя долго ждать. По словам Гиркина, конкретных предложений лично от Пригожина не получил, и вообще террорист заявил, что не видит в этом смысла.

ISW выдвинуло свою версию конфликта

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Пригожин и Гиркин (оба критики ведения войны российским диктатором Владимиром Путиным) предположительно соревнуются за влияние и покровительство среди российских военных политиков, которые разочарованы ходом войны против Украины. Однако аналитики не исключают и того, что критика Пригожина против Гиркина может пойти на пользу Путину.

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