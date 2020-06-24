Паводки на заході України можуть вплинути на доставку пенсій

У зв'язку з паводками в західних областях України можливі затримки з доставкою пенсій. Проблеми з доставкою очікуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, у деяких районах західної України повністю зруйновані дороги, якими можна доставити пенсії.

"Сьогодні і в найближчі дні, у зв'язку з повінню, можливі затримки з доставкою в окремі райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької і, якщо рівень води підвищиться, Львівської області", - написав Смілянський.

Відзначимо, в частині західних областей України вже декілька днів спостерігаються масштабні повені через підвищення рівня річок. Жертвами стихії вже стали три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд України планує виділити більше 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.

президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання житла для громадян, постраждалих внаслідок паводків.

Крім цього повідомлялося, що завтра, 25 червня, очікується максимальний рівень паводку, рівень Дністра підніметься до 9 метрів.