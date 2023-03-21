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В Минобороны показали, как французский ЗРК Crotale "отработал" по российской крылатой ракете

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Вторник 21 марта 2023 16:30
В Минобороны показали, как французский ЗРК Crotale "отработал" по российской крылатой ракете Фото: в Минобороны показали, как французский ЗРК Crotale "отработал" по российской крылатой ракете (defence-ua.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Минобороны обнародовали видео, как украинские военные с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG попали в российскую крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

С помощью Crotale NG, которые находится на вооружении в Вооруженных силах Украины, было осуществлено два пуска по российской крылатой ракете.

"Первый: не попал в цель. Второй: В цель!" - добавляют в Минобороны.

РБК-Украина рассказывало, на что способны французские ЗРК Crotale.

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