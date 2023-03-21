В Минобороны показали, как французский ЗРК Crotale "отработал" по российской крылатой ракете

В Минобороны обнародовали видео, как украинские военные с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG попали в российскую крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

С помощью Crotale NG, которые находится на вооружении в Вооруженных силах Украины, было осуществлено два пуска по российской крылатой ракете.

"Первый: не попал в цель. Второй: В цель!" - добавляют в Минобороны.

French short-range air defense system "Crotale NG" является услугой с #UAarmy .

Two launches targeting на русский путешествие missile.

Впервые один: полученный результат.

Second one: Goooal!



@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) 20 марта, 2023

РБК-Украина рассказывало, на что способны французские ЗРК Crotale.

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