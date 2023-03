В Минобороны показали, как французский ЗРК Crotale "отработал" по российской крылатой ракете

С помощью Crotale NG, которые находится на вооружении в Вооруженных силах Украины, было осуществлено два пуска по российской крылатой ракете.

"Первый: не попал в цель. Второй: В цель!" - добавляют в Минобороны.

French short-range air defense system "Crotale NG" является услугой с #UAarmy .

