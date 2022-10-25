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В результате ракетной атаки в Днепре произошел пожар на АЗС: есть жертвы

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Днепр, Вторник 25 октября 2022 22:16
В результате ракетной атаки в Днепре произошел пожар на АЗС: есть жертвы Фото: В результате ракетной атаки на Днепр случился пожар на АЗС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате произошел пожар и есть погибшие гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепровского городского головы Бориса Филатова.

"В настоящее время известно, что погибли минимум два гражданских лица", - заявил Филатов.

По его информации, один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

Несколько ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал , что российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Двое гражданских удалось спасти.

"По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - заявил Тимошенко.

Обновлено 22:23

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что количество раненых увеличилось до трех человек.

Напомним, что сегодня в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Также утром 10 октября в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом вздымается дым.

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