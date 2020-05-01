Павленко: у Зеленського втрачають контроль над ситуацією в країні

Кабінет міністрів України втрачає контроль над ситуацією в країні. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко, передає РБК-Україна.

"Уряд втрачає рештки контролю над тим, що відбувається в країні. Це не лякалка - це те, до чого треба бути готовим. Це означає, що зараз дуже велика увага має бути прикута до громад. Тому що зараз в місцях, де живуть люди, дуже багато чого залежатиме від того, як місцева влада справиться чи не справиться з таким стихійним виходом з карантину", - сказав Павленко.

Він наголосив, що подвійні стандарти влади руйнують її авторитет серед громадян.

"Після "Велюра", після того, що люди наочно побачили, що одним карантин, а інші можуть собі "штаби" в ресторанах створювати, і в містах, і в селах дуже багато буде такого: раз ви так з нами - то і ми так з вами. Але щоб не вийшло так, що це породить більше проблем", - додав Павленко.

На його думку, зараз велика увага має бути на місцеве самоврядування.

"І якраз уряд мав би зараз звернути увагу на це. Проводити не якісь "лубочні" сеанси зв’язку з мерами, а справді подивитися на ті параметри, до яких місцеві громади мають бути готові. Чи забезпечені вони ресурсами для цього, чи зможуть вони ті ринки відкрити, попри 1-2 травня. Чи транспортна мережа це здатна витримати. От на це зараз має йти енергія і час цих "штабів" і всього, що там настворювали. Чи це буде? Я думаю, що в найближчі тижні ми бачитимемо "розгул стихії", - резюмував Павленко.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пригрозив юридичними наслідками органам місцевої влади у разі дострокового пом'якшення карантинних заходів на місцях. Глава держави висловив невдоволення через самовільне пом'якшення карантину деякими містами країни.

Також РБК-Україна писало, що в Офісі президента розповіли, коли буде відновлено роботу метро в Україні. За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі будуть відкриті останніми з усіх видів транспорту.