Павелко викрили на "дистанційному" голосуванні в Раді під час візиту до Риму

Фото: Андрій Павелко (УНІАН)

Картка Павелка кілька разів спрацювала в Раді, поки він перебував у Римі

Нардеп від БПП, президент Федерації футболу України Андрій Павелко числиться в списку депутатів, які голосували 7 лютого в парламенті, незважаючи на те, що в цей час він перебував у Римі (Італія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадський рух "ЧЕСНО".

Повідомляється, що вчора Павелко був відсутній у парламенті, хоча його картка була зареєстрована. Більш того, за його карткою кілька разів голосували, зокрема, за зміни до Конституції щодо інтеграції України до ЄС і НАТО.

Між тим сам Павелко перебував у Римі і брав участь у 43-му Конгресі УЄФА. В кулуарах конгресу він дав інтерв'ю телеканалу "Футбол 1", а також опублікував у Facebook кілька фото з заходу. На запит "ЧЕСНО" з проханням прокоментувати ситуацію Павелко не відповів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павелко обрали до виконкому УЄФА.

На цьому тижні Національне агентство з питань запобігання корупції передало в Печерський районний суд 13 протоколів про порушення Павелка. Зокрема, встановлено факти конфлікту інтересів, коли він у 2017-2018 роках лобіював виділення 640 млн гривень на будівництво футбольних майданчиків зі штучним покриттям.