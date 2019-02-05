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НАЗК підготувало 13 адмінпротоколів Павелку

Новини » Політика    05.02.2019 - 15:05
НАЗК підготувало 13 адмінпротоколів Павелку
Фото: президент ФФУ Андрій Павелко (УНІАН)

НАБУ отримало доступ до документів по кримінальній справі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передало в Печерський районний суд 13 протоколів про адміністративні правопорушення народного депутата від БПП, голови бюджетного комітету Верховної ради та президентом Федерації футболу України Андрія Павелка, передає РБК-Україна з посиланням на Вihus.info.

Повідомляється, що НАЗК встановило 12 випадків конфлікту інтересів, коли Павелко в 2017-2018 роках лобіював виділення 640 млн гривень на будівництво футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Штучне покриття за бюджетні кошти в подальшому закуплено в ТОВ "ФФУ продакшн" - комерційної "доньки" Федерації футболу України, яку очолює Павелко.

Тобто Павелко, як голова бюджетного комітету, ініціював виділення бюджетних коштів за запитом Федерації футболу.

Тринадцятим порушенням є незаконне входження Павелко до складу ради директорів прибуткової компанії UEFA Events SA.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федерація футболу України через офшорну компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах вивела 1 млн доларів.

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Новини України Андрей Павелко
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