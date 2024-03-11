Павел об инициативе Макрона: присутствие войск НАТО в Украине не нарушит международные нормы

По его словам, необходимо проводить четкое различие между развертыванием боевых войск и возможным привлечением войск к некой "вспомогательной" деятельности, в которой НАТО уже имеет опыт.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что по сути было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек", - напомнил Павел.

При этом он подчеркнул, что с точки зрения международного права и Устава ООН "ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО - как и гражданским лицам, например, - помогать в работе в Украине".

Отвечая на вопрос, поддержит ли он участие войск НАТО в прямой поддержке Украины на ее территории, Павел не стал говорить "нет".

"Я бы, конечно, не отказался от дебатов по этому вопросу. Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перевозить тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, гораздо разумнее было бы перевезти несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и обучать там украинских солдат", - сказал он.

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время у НАТО отсутствует консенсус по этому вопросу. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Ряд стран НАТО уже публично выступили против такой идеи, хотя некоторые, например, страны Балтики, поддержали ее. Кроме того, издание Politico считает, что Франция собирает коалицию стран, готовых отправить свои войска в Украину.

Польша сначала тоже выступила против присутствия войск НАТО в Украине, но позже смягчила свою позицию. В частности, министр Сикорский заявлял, что "коалиция государств-членов ООН для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым", приводя в пример войну двух Корей.

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