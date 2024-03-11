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Павел про ініціативу Макрона: присутність військ НАТО в Україні не порушить міжнародні норми

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Війська НАТО можуть здійснювати допоміжну діяльність безпосередньо на території України, оскільки це не порушує жодних міжнародних правил.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За його словами, необхідно проводити чітку відмінність між розгортанням бойових військ і можливим залученням військ до якоїсь "допоміжної" діяльності, в якій НАТО вже має досвід.

"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, що по суті було агресією, хоча й у набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на українській території діяла навчальна місія НАТО, до якої свого часу входило понад 15 країн та налічувалось близько 1000 осіб", - нагадав Павло. 

При цьому він підкреслив, що з точки зору міжнародного права і Статуту ООН "ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО - як і цивільним особам, наприклад, - допомагати в роботі в Україні". 

Відповідаючи на запитання, чи підтримає він участь військ НАТО в прямій підтримці України на її території, Павел не став говорити "ні".

"Я б, звичайно, не відмовився від дебатів із цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перевозити тисячі військових, скажімо, у Польщу або Чехію, набагато розумніше було б перевезти кілька десятків інструкторів на українську територію і навчати там українських солдатів", - сказав він.

Ідея Макрону про війська в Україні

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не відкинув відправлення західних військ для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі НАТО не має консенсусу з цього питання. А днями французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська до України.

Низка країн НАТО вже публічно виступила проти такої ідеї, хоча деякі, наприклад, країни Балтики, підтримали її. Крім того, видання Politico вважає, що Франція збирає коаліцію країн, які готові відправити свої війська в Україну.

Польща спочатку також виступила проти присутності військ НАТО в Україні, але згодом пом'якшила свою позицію. Зокрема, міністр Сікорський заявляв, що "коаліція держав-членів ООН для припинення агресії не є чимось немислимим", наводячи як приклад війну двох Корей.

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