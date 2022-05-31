Патрушев звинуватив Польщу в захопленні України. В ОП відповіли, що це "галюцинації"

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев заявив, що Польща нібито готується захопити захід України. Але це всього лише "галюцинації" пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Зазначимо, сьогодні Патрушев заявив, що візит президента Польщі Анджея Дуди до Києва і заяви про те, що між країнами практично немає кордону, свідчить про нібито підготовку захоплення заходу України.

"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда, безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру", - зазначив Подоляк.