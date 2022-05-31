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Патрушев обвинил Польшу в захвате Украины. В ОП ответили, что это "галлюцинации"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Польша якобы готовится захватить запад Украины. Но это всего лишь "галлюцинации" пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Отметим, сегодня Патрушев заявил, что визит президента Польши Анджея Дуды в Киев и заявления о том, что между странами практически нет границы, свидетельствует о якобы подготовке захвата запада Украины.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", - отметил Подоляк.

Напомним, российские официальные лица уже несколько недель распространяют фейки о якобы планах Польши захватить Украину. Как заявили в СНБО, это делается для того, чтобы столкнуть Украину и Польшу.

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