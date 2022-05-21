ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія заявляє про намір Польщі "захопити" захід України: в РНБО пояснили мету цих фейків

Новость на русском →
Київ, Субота 21 травня 2022 12:20
Росія заявляє про намір Польщі "захопити" захід України: в РНБО пояснили мету цих фейків Фото: в РНБО пояснили черговий фейк Росії про нібито "захоплення" Польщею України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська пропаганда поширює фейки, що Польща нібито має підступний намір "перейти на бік Росії та захопити західну частину України". Таким чином, країна-агресор має на меті розколоти добросусідські відносини між Києвом та Варшавою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Так, відео з таким меседжем поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка. Також він стверджує, що після "окупації частини заходу України" Польща розпочне "денацифікацію" українського населення.

"Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни РФ проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною", - пояснюють у відомстві.

В РНБО зазначають, всі повідомлення з таким меседжем базуються лише на особистій думці автора та підтверджуються заздалегідь сфальсифікованими "фактами".

Там також звертають увагу на те, що вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.

"Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною", - резюмували в РНБО.

Нагадаємо, нещодавно українців закликали не поширювати фейкові повідомлення про стрільби та вибухонебезпечні заходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО фейки
NEWS
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків