Росія заявляє про намір Польщі "захопити" захід України: в РНБО пояснили мету цих фейків

Російська пропаганда поширює фейки, що Польща нібито має підступний намір "перейти на бік Росії та захопити західну частину України". Таким чином, країна-агресор має на меті розколоти добросусідські відносини між Києвом та Варшавою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Так, відео з таким меседжем поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка. Також він стверджує, що після "окупації частини заходу України" Польща розпочне "денацифікацію" українського населення.



"Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни РФ проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною", - пояснюють у відомстві.

В РНБО зазначають, всі повідомлення з таким меседжем базуються лише на особистій думці автора та підтверджуються заздалегідь сфальсифікованими "фактами".

Там також звертають увагу на те, що вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.

"Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною", - резюмували в РНБО.

Нагадаємо, нещодавно українців закликали не поширювати фейкові повідомлення про стрільби та вибухонебезпечні заходи.

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