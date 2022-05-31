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Патрушев звинуватив Польщу в захопленні України. В ОП відповіли, що це "галюцинації"

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 21:31
Патрушев звинуватив Польщу в захопленні України. В ОП відповіли, що це "галюцинації" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев заявив, що Польща нібито готується захопити захід України. Але це всього лише "галюцинації" пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Зазначимо, сьогодні Патрушев заявив, що візит президента Польщі Анджея Дуди до Києва і заяви про те, що між країнами практично немає кордону, свідчить про нібито підготовку захоплення заходу України.

"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда, безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, російські офіційні особи вже кілька тижнів поширюють фейки про нібито плани Польщі захопити Україну. Як заявили в РНБО, це робиться для того, щоб зіштовхнути Україну і Польщу.

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