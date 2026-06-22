Патрульную полицию Киева возглавил экс-командир батальона: что о нем известно

Что известно о назначении

Нового руководителя личному составу представили заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Егор Голубов начал службу в патрульной полиции в 2016 году в Донецкой области. За это время он прошел все карьерные звенья - от обычного патрульного до командира батальона.

Опыт нового руководителя

Последние годы Голубов возглавлял батальон патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск Донецкой области.

В этой должности он выполнял приоритетные стратегические задачи. В руководстве ведомства отметили, что этот опыт подтвердил его готовность действовать в самых сложных обстоятельствах.

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Кого заменил Голубов

Напомним, что до этого главой патрульной полиции Киева был Ярослав Курбаков. Он занимал эту должность с 2023 года.

Курбаков ушел в отставку после теракта в Голосеевском районе Киева. Тогда мужчина с автоматом застрелил семерых человек.