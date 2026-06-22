Патрульную полицию Киева возглавил экс-командир батальона: что о нем известно

Патрульную полицию Киева возглавил майор Егор Голубов, который до этого руководил батальоном в прифронтовых Краматорске и Славянске.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Киева в Facebook.
Нового руководителя личному составу представили заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Егор Голубов начал службу в патрульной полиции в 2016 году в Донецкой области. За это время он прошел все карьерные звенья - от обычного патрульного до командира батальона.
Последние годы Голубов возглавлял батальон патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск Донецкой области.
В этой должности он выполнял приоритетные стратегические задачи. В руководстве ведомства отметили, что этот опыт подтвердил его готовность действовать в самых сложных обстоятельствах.
Напомним, что до этого главой патрульной полиции Киева был Ярослав Курбаков. Он занимал эту должность с 2023 года.
Курбаков ушел в отставку после теракта в Голосеевском районе Киева. Тогда мужчина с автоматом застрелил семерых человек.
Во время теракта на место прибыли сотрудники полиции, но вместо ликвидации стрелка они разбежались, услышав выстрелы. Правоохранителям объявили о подозрении.