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Патрульну поліцію Києва очолив екскомандир батальйону: що про нього відомо

20:46 22.06.2026 Пн
2 хв
Новий керівник патрульної поліції Києва виконував завдання у прифронтових містах
aimg Іван Носальський
Фото: Єгор Голубов, голова патрульної поліції Києва (facebook.com/kyivpatrol)

Патрульну поліцію Києва очолив майор Єгор Голубов, який до цього керував батальйоном у прифронтових Краматорську та Слов’янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва у Facebook.

Що відомо про призначення

Нового керівника особовому складу представили заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Єгор Голубов розпочав службу в патрульній поліції у 2016 році в Донецькій області. За цей час він пройшов усі кар’єрні щаблі - від звичайного патрульного до командира батальйону.

Досвід нового керівника

Останні роки Голубов очолював батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ і Слов’янськ Донецької області.

На цій посаді він виконував пріоритетні стратегічні завдання. У керівництві відомства зазначили, що цей досвід підтвердив його готовність діяти в найскладніших обставинах.

Читайте також: Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві

Кого замінив Голубов

Нагадаємо, що до цього головою патрульної поліції Києва був Ярослав Курбаков. Він обіймав цю посаду з 2023 року.

Курбаков пішов у відставку після теракту в Голосіївському районі Києва. Тоді чоловік з автоматом застрелив сімох людей.

Під час теракту на місце прибули співробітники поліції, але замість того, щоб знешкодити стрільця, вони розбіглися, почувши постріли. Правоохоронцям було оголошено про підозру.

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