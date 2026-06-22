Патрульну поліцію Києва очолив екскомандир батальйону: що про нього відомо

Що відомо про призначення

Нового керівника особовому складу представили заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Єгор Голубов розпочав службу в патрульній поліції у 2016 році в Донецькій області. За цей час він пройшов усі кар’єрні щаблі - від звичайного патрульного до командира батальйону.

Досвід нового керівника

Останні роки Голубов очолював батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ і Слов’янськ Донецької області.

На цій посаді він виконував пріоритетні стратегічні завдання. У керівництві відомства зазначили, що цей досвід підтвердив його готовність діяти в найскладніших обставинах.

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Кого замінив Голубов

Нагадаємо, що до цього головою патрульної поліції Києва був Ярослав Курбаков. Він обіймав цю посаду з 2023 року.

Курбаков пішов у відставку після теракту в Голосіївському районі Києва. Тоді чоловік з автоматом застрелив сімох людей.