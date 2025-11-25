Patriot отработал по баллистике безупречно. Игнат раскрыл подробности работы ПВО ночью

Во время ночной массированной российской атаки ЗРК Patriot безупречно отработал по баллистике. Были перехвачены "Искандеры", летевшие на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

"Сегодня непростая ночь выдалась для Сил обороны, работали довольно таки напряженно, практически всю ночь. Мы имели ракетные атаки двумя волнами, скажем так, и с применением аэробаллистических ракет, также баллистика применялась, и крылатые ракеты, как морского, так и наземного базирования", - отметил Игнат.

По его словам, в целом Воздушные силы зафиксировали 22 ракеты и более 460 беспилотников. Он отметил, что ПВО справилась сегодня неплохо с задачами, которые ставило военное руководство.

"Командующий воздушных сил отметил многих, кто сегодня показал хороший результат, это и беспилотные дроны сегодня неплохой дали результат, также пилотируемая авиация, особенно армейская авиация, сегодня имеют хорошие результаты, военные силы, ну и все остальные, кто присоединился, это и РЭБ, и мобильные огневые группы", - добавил он.

Направления ночного удара россиян

Игнат сказал, если говорить о направлениях, то Одесса была под серьезным ударом, очень большое количество беспилотников именно из акватории Черного моря полетело в направлении этого региона.

"И Черниговщина тоже, буквально вся была в красных цветах, как говорится, в маркерах, если на радарах смотреть, очень много беспилотников шло именно через эту область, также Сумская область и другие регионы", - добавил он.

Спикер также сообщил, что был зафиксирован пролет российских дронов, которые в очередной раз нарушают границы других государств, это и Молдова, и Румыния сегодня.

Особенности работы ПВО

"Выводы (после сегодняшней атаки - ред.) делать мы не можем так рано, потому что это требует тщательного исследования. Кстати, сегодня 3 баллистические ракеты, которые направлялись в направлении столицы, были сбиты. Система Patriot отработала сегодня именно по "Искандер-М" безупречно. Также есть перехват "Кинжала", - подчеркнул начальник управления коммуникации командования Воздушных сил.

Он подытожил, что по остальным ракетам, которые не попали в статистику сбитых, не все достигли своих целей, но не стоит лишнюю информацию предоставлять врагу. Ситуация по этим ракетам уточняется.